США расширили персональные санкции против Ирана

В список попали шесть физических лиц и три компании. Как сказано в заявлении, опубликованном в четверг, 10 мая, на сайте Министерства финансов США, в список санкций внесены шесть представителей Корпуса стражей Исламской революции 1961-1986 годов рождения, а также три компании, имеющих отношение к этой военной организации: Rashed Exchange, Joint partnership of Mohammadreza Khedmati and associates и Jahan Aras Kish.

Напомним, Корпус стражей Исламской революции - военная ветвь исполнительной власти Исламской республики Иран. Согласно статье 150 конституции страны существует параллельно с вооруженными силами Ирана и отвечает за защиту Исламской революции и ее свершений.

Как сообщал УРА-Информ, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что все санкции, которые были введены до заключения сделки по иранской ядерной программе, возобновляются. Мы готовим новые санкции, которые могут быть введены уже на следующей неделе, - сообщила она.