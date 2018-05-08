Жители Еревана ожидают выборов премьера

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

Отмечается, что единственный кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра во вторник собраться на площади Республики в Ереване.

Добавим, выборы премьера Армении запланированы на 12:00 на специальном заседании парламента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Армении работники Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна огласили забастовку, присоединившись к выражению народного неповиновения, связанного с призывом лидера оппозиции Никола Пашиняна.