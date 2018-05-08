11:58 08.05.2018 | Политика | Новости
100193440:nastya

Жители Еревана ожидают выборов премьера

На главной площади Еревана несколько тысяч человек собрались, чтобы посмотреть прямую трансляцию специального заседания парламента Армении по выборам премьер-министра республики.

Жители Еревана ожидают выборов премьера

Об этом сообщает издание Интерфакс-Украина.

Отмечается, что единственный кандидат на пост премьер-министра Армении, руководитель оппозиционной парламентской фракции Елк Никол Пашинян призвал своих сторонников с утра во вторник собраться на площади Республики в Ереване.

Добавим, выборы премьера Армении запланированы на 12:00 на специальном заседании парламента.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", в Армении работники Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна огласили забастовку, присоединившись к выражению народного неповиновения, связанного с призывом лидера оппозиции Никола Пашиняна.


Поделиться
Читайте также:
 
В столице будет ограничено движение на бульваре Леси Украинки Новые шесть лет Путина начинаются с пустых обещаний В Италии не смогли сформировать новое правительство Неподалеку берегов Южной Кореи загорелся танкер
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив