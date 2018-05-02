Сотрудники Ереванского метрополитена поддержали акцию протеста

Об этом сообщает news.am

С утра 2 мая закрыты все десять станций подземного общественного транспорта в Ереване. Ответственные чиновники отказываются как-либо комментировать данный инцидент. Ереван тем временем существует в условиях транспортной блокировки, организованной сторонниками лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Митингующие планируют продолжить свои действия до 17.00, после чего временно остановят перекрытие улицы для создания возможности явится на акцию на главной площади Еревана, старт которой начнется в 19.00.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", массовые протесты в Армении не приведут к обострению военных действий в районе Нагорного Карабаха.