15:18 02.05.2018 | Общество | Новости
100192947:test

Сотрудники Ереванского метрополитена поддержали акцию протеста

В Армении работники Ереванского метрополитена им. Карена Демирчяна огласили забастовку, присоединившись к выражению народного неповиновения, связанного с призывом лидера оппозиции Никола Пашиняна. 

Сотрудники Ереванского метрополитена поддержали акцию протеста

Об этом сообщает news.am

С утра 2 мая закрыты все десять станций подземного общественного транспорта в Ереване. Ответственные чиновники отказываются как-либо комментировать данный инцидент. Ереван тем временем существует в условиях транспортной блокировки, организованной сторонниками лидера оппозиции Никола Пашиняна.

Митингующие планируют продолжить свои действия до 17.00, после чего временно остановят перекрытие улицы для создания возможности явится на акцию на главной площади Еревана, старт которой начнется в 19.00.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", массовые протесты в Армении не приведут к обострению военных действий в районе Нагорного Карабаха.


Поделиться
Читайте также:
 
Украинский туризм: майские праздники и планы на лето - ВИДЕО Нефть Brent торгуется ниже 74 долларов за баррель В Великобритании предприниматели объявили войну пластику Суд ЕС отклонил иск "Нафтогаза" в ограничении "Северного потока"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив