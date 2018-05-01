08:31 01.05.2018 | Политика | Новости
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Мы просто устали выполнять полицейские функции, - Трамп

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уверенно заявляет, что страна более не желает заниматься глобальным урегулированием "горячих точек". Об этом передает The Hill.

Мы просто устали выполнять полицейские функции, - Трамп

После встречи с с нигерийским лидером Мухаммаду Бухари американский лидер дал большое и традиционное интервью для отечественного комьюнити, где рассказал о новом векторе внешней политики страны. США за последнее время выложили немалую сумму для вмешательства и урегулирования конфликтов от Черного моря до Персидского залива, все это стало очень дорого, процесс надо сворачивать.

Кроме того, хозяин Белого дома в очередной раз сетует на то, что Вашингтон вкладывают слишком много своих денег и ресурсов в такие международные организации, как НАТО.

"Мы все больше не хотим быть мировым полицейским", - подытожил Трамп.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп обвинил европейские стран-члены НАТО в "экономии" средст на обеспечение работы военного блока.


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