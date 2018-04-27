14:25 27.04.2018 | Политика | Новости
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Президент Румынии требует отставки премьера

Президент Румынии Клаус Йоханнис призвал главу правительства Виорику Денчиле уйти в отставку. Из-за того, что ее работа является непригодной для страны.

Президент Румынии требует отставки премьера

Об этом информирует издание Аssociated Press.

Как сообщается, заявление о профнепригодности первой в истории Румынии женщины-премьер-министра от президента прозвучало спустя три месяца после ее назначения.

Йоханнис утверждает, что глава правительства "предпочитает исполнять партийные приказы". Известно, что глава государства подразумевал политическую зависимость премьера от лидера правящей Социал-демократической партии Ливиу Драгня.

Кроме того, президент обвинил Денчиле в том, что она не сообщила ему об одностороннем правительственном предложении о переводе посольства Румынии в Иерусалим. Подчеркивается, что Йоханнис отвечает за внешнюю политику и принимает окончательное решение о посольстве. Полномочий уволить премьера у президента нет, такое решение принимает парламент.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"правительство и народ Румынии не признает аннексию Крыма, которая является неприемлемым нарушением международного права.


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