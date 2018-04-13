09:58 13.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Румынии не признают аннексию Крыма

Правительство и народ Румынии не признает аннексию Крыма, которая является неприемлемым нарушением международного права.

В Румынии не признают аннексию Крыма

Об этом заявил заместитель главы МИД Румынии Дануц Себастьян Некулаеску во время Киевского форума по безопасности.

По его словам, невозможно признавать аннексию Крыма, так как это грубейшее нарушение международного права.

Некулаеску добавил, что Румыния твердо поддерживает территориальную целостность, независимость и суверенитет Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", по меньшей мере, 20 литовских политиков и общественных деятелей создали Группу друзей украинского Крыма, которая будет поддерживать международные проекты для возвращения территориальной целостности Украины.


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