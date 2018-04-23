21:15 23.04.2018 | Политика | Новости
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Спецгруппа G7 будет отслеживать поведение России

Представители "Большой семерки" в понедельник. 23 апреля, приняли решение создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях.

Спецгруппа G7 будет отслеживать поведение России

Об этом заявил по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" в канадском Торонто, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

В частности, комментируя переговоры, руководитель британского МИД отметил, что участники встречи согласились с тем, что после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо "проявлять бдительность в отношении России".

Поэтому было принято создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств... Любые действия Москвы мы будем все вместе изучать и давать им объективную оценку, - сообщил Джонсон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что его страна выступает против возврата России в формат G8. По его мнению возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. Как заявил глава дипломатического ведомства Германии в воскресенье, 22 апреля, во время саммита G7, в этом вопросе ничего не поменялось.


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