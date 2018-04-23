Спецгруппа G7 будет отслеживать поведение России

Об этом заявил по итогам переговоров глав внешнеполитических ведомств стран "Большой семерки" в канадском Торонто, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон.

В частности, комментируя переговоры, руководитель британского МИД отметил, что участники встречи согласились с тем, что после покушения на Сергея Скрипаля в Солсбери необходимо "проявлять бдительность в отношении России".

Поэтому было принято создать специальную группу, которая будет изучать враждебное поведение России во всех его проявлениях. Идет ли речь о кибератаках, дезинформации, попытках убийств... Любые действия Москвы мы будем все вместе изучать и давать им объективную оценку, - сообщил Джонсон.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Германии Гайко Маас заявил, что его страна выступает против возврата России в формат G8. По его мнению возврат России возможен только в случае, если будет устранена причина ее исключения. Как заявил глава дипломатического ведомства Германии в воскресенье, 22 апреля, во время саммита G7, в этом вопросе ничего не поменялось.