09:14 18.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Сегодня Рада планирует ратифицировать торговое соглашение с Таиландом

Верховная рада Украины в ходе пленарного заседания, 18 апреля, намерена ратифицировать торговое соглашение с Таиландом.

Сегодня Рада планирует ратифицировать торговое соглашение с Таиландом

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Парламентарии планируют утвердить торговое соглашение с Таиландом, договоренности с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, а также соглашение с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

Помимо этого, во втором чтении нардепы могут внести изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

На сегодня также запланирована ратификация Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ"Верховная Рада Украины на этой неделе может рассмотреть вопрос о создании единой украинской православной церкви. Во время встречи с руководством парламента и лидерами фракций президент Украины Петр Порошенко заверил, что в ближайшее время обратится к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой издать Томос относительно единой украинской поместной автокефальной церкви. 


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