Сегодня Рада планирует ратифицировать торговое соглашение с Таиландом

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Парламентарии планируют утвердить торговое соглашение с Таиландом, договоренности с Польшей о сотрудничестве в сфере обороны, а также соглашение с Румынией о сотрудничестве в сфере военных перевозок.

Помимо этого, во втором чтении нардепы могут внести изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости и повышения эффективности производств по делам о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции.

На сегодня также запланирована ратификация Конвенции Совета Европы о комплексном подходе к вопросам безопасности, охраны и обслуживания во время футбольных матчей и других спортивных мероприятий.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Верховная Рада Украины на этой неделе может рассмотреть вопрос о создании единой украинской православной церкви. Во время встречи с руководством парламента и лидерами фракций президент Украины Петр Порошенко заверил, что в ближайшее время обратится к Вселенскому Патриарху Варфоломею с просьбой издать Томос относительно единой украинской поместной автокефальной церкви.