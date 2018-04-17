Польша упростит трудоустройство украинских медиков

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что ведомство уже обратилось с этим вопросом к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые подтвердили процедуру получение диплома в соответствие с европейскими нормами.

Однако, с такой инициативой могут не согласиться эксперты из ЕС, ведь нострификация диплома будет означать, что квалификация будет признана во всех странах-членах.

Целью такого введения является нехватки медперсонала в Польше.

Так сейчас около 500 человек пытаются получить разрешение на медицинскую практику в Польше. Преимущественно это поляки, которые получили медицинское образование в Украине.

Среди требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", с начала апреля более 150 тыс украинцев уже оформили декларации с врачами. По ее словам, кампания по превращению реформы в жизнь стартовала вполне успешно, более 63 процентов коммунальных госпиталей уже начали пользоваться новой электронной системой.