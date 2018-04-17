10:17 17.04.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Польша упростит трудоустройство украинских медиков

Министерство здравоохранения Польши разрабатывает новы правила для упрощения трудоустройства медицинских работников, которые происходят из стран за пределами Евросоюза, особенно из Украины.

Польша упростит трудоустройство украинских медиков

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Отмечается, что ведомство уже обратилось с этим вопросом к министру науки и образования с предложением внести изменения в закон о высшем образовании, которые подтвердили процедуру получение диплома в соответствие с европейскими нормами.

Однако, с такой инициативой могут не согласиться эксперты из ЕС, ведь нострификация диплома будет означать, что квалификация будет признана во всех странах-членах.

Целью такого введения является нехватки медперсонала в Польше.

Так сейчас около 500 человек пытаются получить разрешение на медицинскую практику в Польше. Преимущественно это поляки, которые получили медицинское образование в Украине.

Среди требований к иностранным работникам - свободное владение польским языком.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", с начала апреля более 150 тыс украинцев уже оформили декларации с врачами. По ее словам, кампания по превращению реформы в жизнь стартовала вполне успешно, более 63 процентов коммунальных госпиталей уже начали пользоваться новой электронной системой.


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