11:25 07.04.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы массово обзаводятся личными декларациями с медиками

С начала апреля более 150 тыс украинцев уже оформили декларации с врачами. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун.

Украинцы массово обзаводятся личными декларациями с медиками

По ее словам, кампания по превращению реформы в жизнь стартовала вполне успешно, более 63 процентов коммунальных госпиталей уже начали пользоваться новой электронной системой. В некоторых областях возникли трудности в имплиментации реформы, однако в министерстве делают все возможное, чтобы программа "Врач для каждой семьи" полностью заработала до конца 2018 года.

Врачи не могут отказать украинскому гражданину в предоставлении медицинских услуг, но есть два исключения: заведение еще не подключен к электронной системе здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов.

"Каждый украинец свободен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был зарегистрирован", - говорится в сообщении Супрун.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи " Врач для каждой семьи".


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