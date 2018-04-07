Украинцы массово обзаводятся личными декларациями с медиками

По ее словам, кампания по превращению реформы в жизнь стартовала вполне успешно, более 63 процентов коммунальных госпиталей уже начали пользоваться новой электронной системой. В некоторых областях возникли трудности в имплиментации реформы, однако в министерстве делают все возможное, чтобы программа "Врач для каждой семьи" полностью заработала до конца 2018 года.

Врачи не могут отказать украинскому гражданину в предоставлении медицинских услуг, но есть два исключения: заведение еще не подключен к электронной системе здравоохранения; все врачи медицинского учреждения набрали оптимальное количество пациентов.

"Каждый украинец свободен в выборе своего семейного врача, терапевта или педиатра, где бы он ни был зарегистрирован", - говорится в сообщении Супрун.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее, 2 апреля в Украине стартовала кампания по выбору врача первичной медицинской помощи " Врач для каждой семьи".