07:58 13.04.2018 | Политика | Новости
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США рассматривают восемь объектов в качестве целей для ударов в Сирии

Соединенные Штаты Америки на сегодняшний день рассматривают восемь объектов в качестве потенциальных целей для ударов в ответ на химическую атаку в Сирии.

США рассматривают восемь объектов в качестве целей для ударов в Сирии

В списке целей есть два сирийских военных аэродрома, исследовательский центр и предприятие, связанное с производством химического оружия. Об этом сообщил в пятницу утром,13 апреля, телеканал CNBC, ссылаясь на свои информированные источники.

По данным источника, сирийское командование перераспределяет самолеты на аэродромы, контролируемые российскими силами, в надежде на то, что США не захотят наносить удары именно туда.

В месте с тем, в каких районах Сирии располагаются объекты из списка, собеседник канала не уточнил.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент США пока не принял окончательного решения о действиях в ответ на применение химоружия в сирийской Думе. Пока Дональд Трамп обсудил возможный ответ на химатаку в Сирии c премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и советниками по нацбезопасности.


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