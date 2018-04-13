Россия считает химатаку в Сирии постановочной

Об этом сообщет прессе министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как заверил Лавров, к этой действу применили силы спецслужбы государства, которое в данный момент лидирует по внедернеию русофобской политики.

По его заявлению, команде специалистов Организации по запрещению химического оружия необходимо прибыть в Дамаск завтра, 14 апреля, с утра. Руководство России рассчитывает, что миссия оперативно отпраится в Думу, где никаких подтверждений применения химического оружия, хлора или какого бы то ни было вещества россиские исследователи не обнаружили.

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", США и Франция одобрило и направило премьер-министру Великобритании Терезе Мэй совместные меры для сдерживания дальнейшего использования Дамаском химического оружия после предполагаемой атаки в Думе.