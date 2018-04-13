Парламент Британии будет сдерживать применения химоружия Сирией

Об этом сообщает издание Reuters.

Как утверждает Мэй, ответственность за атаки в Сирии несет Дамаск и для этого есть доказательства.

Кабинет согласился с необходимостью принятия мер для борьбы с гуманитарным бедствием и сдерживания дальнейшего применения химического оружия режимом Асада.

Кроме того в ходе заседания, министр согласилась сотрудничать с США и Францией для поиска надлежащего ответа на произошедшее в Думе. При этом в заявлении напрямую не говорится о военных мерах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", режим действующего с 17 июля 2000 года президента Сирии Башара Асада 215 раз применял химическое оружие в Сирийской Арабской Республике. Укакзано, что жестокое химическое оружие распространяется в районах, пребывающих под властью опоннентов Асада.