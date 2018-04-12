08:14 12.04.2018 | Политика | Новости
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Трамп и Эрдоган обговорили все вопросы касательно Сирии

Президент США Дональд Трамп и глава государства Турции Реджеп Эрдоган в телефонном режиме обсудили ситуацию в Сирии.

Трамп и Эрдоган обговорили все вопросы касательно Сирии

Об этом сообщает издание Anadolu.

Отмечается, что американский президент Дональд Трамп пригрозил принять меры военного характера против властей Сирии в связи с применением с их стороны боевых отравляющих веществ в сирийском населенном пункте Дума.

Ранее президент Сирии Башар Асад объявил о состоянии боевой готовности для базирующихся на аэродромах и авиабазах Военно-воздушных сил страны.

Сообщается, что одной из первых была эвакуирована авиабаза Думайр недалеко от Дамаска, также были эвакуированы все региональные штабы сирийской армии.

В ООН уверяют, что сирийские военные самолеты перебрасывают на авиабазу Хмеймим. Вместе с тем, глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что его ведомство готово к военному сценарию в Сирии.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", Пентагон готов к военные действия в Сирии, если таковы будут уместны. США сейчас оценивают разведывательные данные о химической атаке в Сирии.


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