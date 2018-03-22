06:00 22.03.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Здание Верховной Рады в четверг подсветят красным цветом

В четверг 22 марта в рамках всемирной акции "Пусть засияет мир, свободный от туберкулеза" здание Верховной Рады Украины в Киеве будет торжественно "подсвечено" красным цветом.

Здание Верховной Рады в четверг подсветят красным цветом

На стенах здания также появится призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом. Как сообщает пресс-служба Парламентской платформы борьбы с туберкулезом, подсветка будет включена на улице Грушевского 18:30.

При этом перед началом акции в четыре часа дня а в помещении парламента состоится круглый стол для консультаций с общественностью по выработке рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства. Закон был принят Верховной радой Украины 20 марта 2018 года.


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