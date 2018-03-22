Здание Верховной Рады в четверг подсветят красным цветом

На стенах здания также появится призыв "Победим туберкулез вместе" - в знак объединения усилий государственных и общественных организаций в борьбе с туберкулезом. Как сообщает пресс-служба Парламентской платформы борьбы с туберкулезом, подсветка будет включена на улице Грушевского 18:30.

При этом перед началом акции в четыре часа дня а в помещении парламента состоится круглый стол для консультаций с общественностью по выработке рекомендаций к политическому заявлению Украины по вопросам туберкулеза, которая будет обнародована в сентябре этого года на заседании Генеральной Ассамблеи ООН.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко подписал закон о запрете допуска лиц с оружием в здания Верховной рады Украины, Администрации президента, Кабинета министров Украины. Об этом сообщается на сайте главы государства. Закон был принят Верховной радой Украины 20 марта 2018 года.