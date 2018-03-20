Великобритания введет новые меры против РФ

Об этом сообщает издание SkyNews.

Накануне, по этому поводу премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

Как утверждает британский премьер, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

Однако, в РФ опровергают все обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям. После чего, Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", Тереза Мэй считает, что менно Россия виновна в отравлении бывшего сотрудника Главного разведывательного управления России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. У нее была возможность, мотив и намерение сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе "Новичок", которое было разработано советскими учеными. Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем.