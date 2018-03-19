Мэй заявила, что Россия имела мотива и намерения отравить Скрипалей

У нее была возможность, мотив и намерение сделать это. Это вещество нервно-паралитического действия принадлежит к группе "Новичок", которое было разработано советскими учеными. Такова модель поведения России в Европе, которое мы наблюдаем.

Об этом в понедельник, 19 марта, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй во время визита в Бирмингем. При этом она в очередной раз подчеркнула, что поддержку, которую получила Британия от своих международных партнеров в связи с этим инцидентом.

Это случилось в Великобритании, и могло произойти в любой стране, и наши международные союзники проявили силу в своей поддержке и признании того, что ответственность указывает на российское государство, - отметила глава британского правительства.

Напомним, 4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Как сообщал УРА-Информ, министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон назвал неоспоримыми доказательства причастности России к отравлению Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По его мнению, на неоспоримую вину России указывает ее самодовольная и саркастичная реакция на отравление в Солсбери.