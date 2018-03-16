Сегодня в Раде пройдет час вопросов к правительству

Соответствующая повестка дня опубликована на сайте украинского парламента.

Отмечается, что народные депутаты планируют одобрить увеличение размера именных стипендий Верховной рады Украины, а также внести изменения в закон о высшем образовании.

Накануне парламент утвердил несколько кадровых назначений. Также были назначены новые руководители, вместо ранее уволенной Валерии Гонатревой, на пост главного руководителя Национального банка Украины был официально назначен Яков Смолий. В Верховной раде назначили и нового представителя "Народного фронта" Людмилу Денисову уполномоченным по правам человека.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", вице-премьер-министр Павел Розенко рассказал, что на территории Польши разрушено восемь украинских памятников, которые до сих пор не восстановлены.