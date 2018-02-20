Депутаты на следующей неделе возможно рассмотрят закон об антикоррупционном суде, - Парубий

Он будет первым в повестке дня следующей пленарной неделе. Об этом во вторник, 20 февраля, во время конференции по вопросам реформ в Украине сообщил председатель парламента Андрей Парубий.

Он также пояснил, что задания Рады на эту весну кроме закона о национальной безопасности очень важные и амбициозные. Мы намерены в кратчайшие строки пройти рассмотрение закона об антикоррупционном суде. Он внесен, он в зале и первым вопросом, который будет на следующей неделе - это будет предложение включить его в повестку дня сессии, потом рассмотрение на комитете, - сказал Парубий, добавив, что считает очень важным, чтобы депутаты смогли учесть рекомендации Венецианской комиссии, которые Украина получила после долгого анализа этого закона.

Напомним, постоянный представитель Международного валютного фонда в Украине Йоста Люнгман заявил, что МВФ настаивает на безотлагательном рассмотрении Верховной Радой Украины законопроекта об антикоррупционном суде.

Как сообщал УРА-Информ, профильный комитет начал рассматривать президентский законопроект об антикоррупционном суде Комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия неформально в настоящее время обрабатывает президентский проект закона о Высшем антикоррупционном суде. Вместе с тем в повестку дня документ еще не внесен. Об этом в четверг, 8 февраля, в кулуарах парламента журналистам заявил заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко.