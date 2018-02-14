В Дании скончался принц Хенрик

Как сказано на сайте королевского двора, супруг королевы Дании Маргрете II скончался на 84-м году жизни во дворце Фреденсборг. Он умер в окружении супруги и двоих сыновей.

Его Королевское Высочество принц Хенрик мирно скончался во сне около полуночи, - говорится в сообщении.

Напомним, в начале осени 2017 года стало известно, что принц Хенрик страдает деменцией. С 2016 года он находится на пенсии.

Как сообщал УРА-Информ, в начале августа 2017 года принц Хенрик выразил свое недовольство ролью, которую играет в общественной жизни как монарх, и заявил, что после смерти не желает быть похороненным в Роскильдском соборе рядом со своей супругой, королевой Маргрете II.