Британия покинет ЕС по "таймингу"

По словам министра финансов Великобритании Филиппа Хэммонда, сейчас Лондон готовится к подписанию ряда новых договоров о торговле с крупнейшим экономическим регионом мира. Однако даты выхода из Европейского союза Лондон пересматривать не намерен и он состоится 29 марта 2019 года, как и ранее было оговорено в Брюсселе. Заседание Европейского совета в марте должно утвердить период реализации Brexit, он будет происходить поэтапно.

Кроме того, страна желает остаться в Европоле, что позволит Британии выдавать ордер на арест преступников во всех странах-членах ЕС. За сам процесс реализации выхода из структуры ЕС Лондон заплатит не менее 20 млрд евро, однако разрыв договоров также обойдется Британии в "копейку". Также Брюссель требует от правительства Британии выплатить "неустойку" за выход из юридической сферы сотрудничества.

Как сообщалось в "УРА-Информ", премьер-министр Великобритании Тереза Мэй просит Европейский союз не разглашать информацию о сумме выплат, которую страна должна предоставить по результатам Brexit.