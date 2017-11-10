В Избирательном кодексе слабым местом является госреестр избирателей, - Магера

Над ним необходимо еще работать. Об этом, в четверг вечером, 9 ноября, в эфире одного из украинских телеканалов заявил заместитель председателя Централдьной избирательной комиссии Андрей Магера.

Он также отметил, что также отдельные нюансы касаются и местных выборов. Мы можем фактически по любому разделу найти те моменты, которые нужно улучшать, но отклонять что- и в дальнейшем, ничего не принимать и в 2019 году проводить выборы по ныне действующему закону, по-моему, это один из худших вариантов, который может быть, - пояснио он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, народный депутат от "Народного фронта" Леонид Емец заявил, что на следующей неделе парламент может выйти на формирование нового состава ЦИК.