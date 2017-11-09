США и Китай заключили торговые соглашения на 250 млрд долларов

Об этом сообщает The Independent.

Отметим, церемония произошла во время визита президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

Контракты предусматривают торговые отношения с китайскими производителями мобильных телефонов, авиакомпаниями и другие, которые все равно заключили бы клиенты и подписание которых были отложены до визита американского президента. Некоторые соглашения включали сотрудничество по сланцевому газу и меморандум о взаимопонимании по промышленному развитию.

По словам Трампа, необходимо принять меры по "недобросовестной практики торговли". Поскольку, это обуславливает дефицит и препятствия на пути доступа к рынку и кражу интеллектуальной собственности, подчеркнул глава США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ",