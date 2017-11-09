12:57 09.11.2017 | Политика | Новости
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США и Китай заключили торговые соглашения на 250 млрд долларов

Американское правительство и представители из Китая заключили сделку на сумму 250 млрд долларов. В частности, данное соглашение предусматривает продажу чипсетов, реактивных двигателей и автозапчастей, произведенных США.

США и Китай заключили торговые соглашения на 250 млрд долларов

Об этом сообщает The Independent.

Отметим, церемония произошла во время визита президента США Дональда Трампа и его китайского коллеги Си Цзиньпина.

Контракты предусматривают торговые отношения с китайскими производителями мобильных телефонов, авиакомпаниями и другие, которые все равно заключили бы клиенты и подписание которых были отложены до визита американского президента. Некоторые соглашения включали сотрудничество по сланцевому газу и меморандум о взаимопонимании по промышленному развитию.

По словам Трампа, необходимо принять меры по "недобросовестной практики торговли". Поскольку, это обуславливает дефицит и препятствия на пути доступа к рынку и кражу интеллектуальной собственности, подчеркнул глава США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 


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