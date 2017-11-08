13:39 08.11.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин повысил стипендии студентам

Кабинет министров Украины принял решение о том, чтобы повысить стипендии украинским студентам на 18%.

Кабмин повысил стипендии студентам

Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман на заседании правительства. В частности, Гройсман заявил, что такое решение направлено на поддержку украинского студенчества.

"С 1 ноября мы принимаем сегодня решение, мы повышаем стипендии, как академические, так и социальные для украинских студентов на 18%", - подчеркнул он.

Также глава украинского правительства отметил, что еще 18% студенты в ноябре, и в дальнейших месяцах. "Мы искали варианты как это сделать, сейчас решение найдено", - добавил премьер.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Кабинет министров Украины зачитает отчет о выполнении Соглашения об ассоциации Украины с Европейским союзом. 


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