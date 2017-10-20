Порошенко отменил визит в Мариуполь

Так, планируемый ранее визит в н.п. Мариуполь был в итоге отменен - по причине неблагоприятной погоды. Рабочая поездка Петра Порошенко, таким образом, 20-го октября не состоится – сообщили луганские СМИ.

При этом в ранее оговоренное время уже собрались журналисты, которые ждали прибытия главы государства. Но вскоре выяснилось, что вылет Порошенко из Киева отменили – по причине неблагоприятной погоды.

Как сообщал УРА-Информ, П. Порошенко планировал 20-го октября посетить Донецкую область – с рабочим визитом. При этом программа визита главы страны не была уточнена. Ранее же президент посещал Донетчину 28 августа.