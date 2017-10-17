США не продумали дальнейшие действия в Сирии после освобождения Ракки‍

По данным источников, у администрации президента обсуждение плана по Сирии столкнулось с "трудностями". В частности, в политических кругах США не могут прийти к единому мнению о том, как освободить страну от боевиков, при этом не допустив установления контроля президента страны Башара Асада и иранских сил над регионом.

Кроме того, в Вашингтоне нет согласия по вопросу способа передачи власти в Сирии.

Однако на данный момент в Вашингтоне не видят, каким будет переходный период. В частности, часть администрации Трампа поддерживает идею вытеснения Асада с востока страны, в то время как другая часть уверена, что только Асад может предотвратить погружение страны в хаос.

Кроме того, действия Турции, России и Ирана в регионе продолжают дестабилизировать ситуацию.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", президент США Дональд Трамп заявил, что уверен в финансировании Ираном КНДР. Которые продолжают торговать с Северной Кореей несмотря на эмбарго, введенное Советом Безопасности ООН.