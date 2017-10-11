Тереза Мэй призвала Трампа не прекращать ядерное соглашение с Ираном

По информации пресс-слежубы, Трамп и Мэй обсудили способы закрытия Ирану "всех путей к ядерному оружию".

В разговоре президент Трамп призвал Британию вместе работать над привлечением иранского режима к ответственности за его дестабилизирующую и пагубную деятельность, в первую очередь поддержку терроризма и разработку угрожающих миру ракет.

В свою очередь, британский премьер непосредственно обратилась к президенту Соединенных Штатов с просьбой не прекращать ядерное соглашение с Ираном, утверждая, что оно "жизненно важно для региональной безопасности".

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен прекратить международную ядерную сделку с Ираном.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ядерный контракт с Ираном будет соблюдать все стороны переговоров.