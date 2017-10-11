10:39 11.10.2017 | Политика | Новости
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Тереза Мэй призвала Трампа не прекращать ядерное соглашение с Ираном

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили способы предотвратить разработку Ираном собственного ядерного оружия. Соответствующие сведения стали известны с пресс-службы Белого дома.

Тереза Мэй призвала Трампа не прекращать ядерное соглашение с Ираном

По информации пресс-слежубы, Трамп и Мэй обсудили способы закрытия Ирану "всех путей к ядерному оружию".

В разговоре президент Трамп призвал Британию вместе работать над привлечением иранского режима к ответственности за его дестабилизирующую и пагубную деятельность, в первую очередь поддержку терроризма и разработку угрожающих миру ракет.

В свою очередь, британский премьер непосредственно обратилась к президенту Соединенных Штатов с просьбой не прекращать ядерное соглашение с Ираном, утверждая, что оно "жизненно важно для региональной безопасности".

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен прекратить международную ядерную сделку с Ираном.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что ядерный контракт с Ираном будет соблюдать все стороны переговоров.


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