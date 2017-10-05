В Украине создана национальная система кибербезопасности

Соответствующий документ поддержали 257 народных депутатов. Таким образом, народные депутаты ввели ряд таких понятий, как кибератака, кибербезопасность, индикаторы киберугроз, критически важные объекты инфраструктуры и прочее.

Отдельная статья посвящена тому, что кибербезопасность не должна означать "притеснения в сети". Так, законопроект не распространяется на данные, которые передают в коммуникационных или технологических системах, а также соцсетях, блог-платформах, видеохостингах и прочее.

В пояснительной записке уточняется, что объектами киберзащитысчитаются коммуникационные системы, кому бы они не принадлежали, в которых обрабатываются национальные информационные ресурсы и/или те, которые используют в интересах органов государственной власти, правоохранителей и военных. И объекты критической инфраструктуры. И коммуникационные системы, которые используются для электронного управления, электронной коммерции или документооборота.

Есть и перечень объектов критической инфраструктуры - предприятия в отраслях энергетики, химической промышленности, транспорта, информационно-коммуникационных технологий, электронных коммуникаций, в банковском и финансовом секторе и проч. (независимо от формы собственности).

При этом Кабмин формирует условия внесения в перечень объектов критической инфраструктуры, Нацбанк - также, только в банковской системе.

В Украине о кибербезопасности заботися множество органов - Госспецсвязи, Нацполиция, СБУ, Минобороны, Генштаб ВСУ, разведка и Нацбанк.

В законопроекте детально прописаны полномочия каждой из этих служб. В частности,

Деятельность всех указанных органов координируют президент через СНБО и Национальный координационный центр кибербезопасности в составе СНБО.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в первом чтении законопроект об основных принципах обеспечения кибербезопасности Украины поддержали 20 сентября прошлого года. Весной текущего года депутаты отправили документ на повторное второе чтение.