Facebook снова в центре внимания в Сенате США

Об этом передает ABC News.

По словам Шифа, для сети не составит никакого труда предоставить нам такую информацию

"Думаю конфликта интересов здесь не будет", - подчеркнул сенатор.

Ранее Reuters со ссылкой на директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса сообщало, что РФ покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов президента США

Также спецслужбы США утверждают, что РФ причастна к кибератакам во время выборов президента США, что могло повлиять на их результаты.

В Facebook, пока что не комментируют эту ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за август текущего года социальная сеть Facebook дважды подверглась масштабным сбоям в работе. Сервисный центр службы зафиксировал более полутора тыс случаев отказа в доступе к учетной записи.