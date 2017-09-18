09:58 18.09.2017 | Политика | Новости
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Facebook снова в центре внимания в Сенате США

Член сенатского комитета по разведке Адам Шиф считает, что Россия покупала у Facebook рекламу для агитации в поддержку президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании.

Facebook снова в центре внимания в Сенате США

Об этом передает ABC News.

По словам Шифа, для сети не составит никакого труда предоставить нам такую информацию

"Думаю конфликта интересов здесь не будет", - подчеркнул сенатор.

Ранее Reuters со ссылкой на директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса сообщало, что РФ покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов президента США

Также спецслужбы США утверждают, что РФ причастна к кибератакам во время выборов президента США, что могло повлиять на их результаты.

В Facebook, пока что не комментируют эту ситуацию.

Как сообщалось в "УРА-Информ", за август текущего года социальная сеть Facebook дважды подверглась масштабным сбоям в работе. Сервисный центр службы зафиксировал более полутора тыс случаев отказа в доступе к учетной записи.


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