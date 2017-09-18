Facebook снова в центре внимания в Сенате США

Член сенатского комитета по разведке Адам Шиф считает, что Россия покупала у Facebook рекламу для агитации в поддержку президента Дональда Трампа во время предвыборной кампании.
Об этом передает ABC News.
По словам Шифа, для сети не составит никакого труда предоставить нам такую информацию
"Думаю конфликта интересов здесь не будет", - подчеркнул сенатор.
Ранее Reuters со ссылкой на директора службы безопасности Facebook Алекса Стамоса сообщало, что РФ покупала политическую рекламу в Facebook во время выборов президента США
Также спецслужбы США утверждают, что РФ причастна к кибератакам во время выборов президента США, что могло повлиять на их результаты.
В Facebook, пока что не комментируют эту ситуацию.
Как сообщалось в "УРА-Информ", за август текущего года социальная сеть Facebook дважды подверглась масштабным сбоям в работе. Сервисный центр службы зафиксировал более полутора тыс случаев отказа в доступе к учетной записи.