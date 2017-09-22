О чем договорились на встрече Трамп и Порошенко

Вчера лидеры двух стран встретились в Белом Доме, чтобы обсудить вопрос о введении миротворцев на востоке Украины.

Трамп поприветствовал проведенные в Украине реформы и призвал улучшать бизнес-климат в стране, также сосредоточить внимание на экономических преобразованиях.

Американский глава выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты также обсудили пути достижения мира на востоке Украины.

Он считает, что Украина действительно добилась больших результатов в реформировании, однако остается еще много нерешенных вопросов по поводу обороноспособности страны и ее границ.

Как сообщалось в "УРА-Информ", встреча Трампа и Порошенко прошла в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel. Разговор лидеры стран начали с обсуждения укрепления украинской-американских отношений.