08:43 22.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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О чем договорились на встрече Трамп и Порошенко

Президент США Дональд Трамп просит главу украинского государства Петра Порошенка ускорить борьбу с коррупцией в стране. Об этом передает пресс-служба Белого Дома.

О чем договорились на встрече Трамп и Порошенко

Вчера лидеры двух стран встретились в Белом Доме, чтобы обсудить вопрос о введении миротворцев на востоке Украины.

Трамп поприветствовал проведенные в Украине реформы и призвал улучшать бизнес-климат в стране,  также сосредоточить внимание на экономических преобразованиях.

Американский глава выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Президенты также обсудили пути достижения мира на востоке Украины.

Он считает, что Украина действительно добилась больших результатов в реформировании, однако остается еще много нерешенных вопросов по поводу обороноспособности страны и ее границ.

Как сообщалось в "УРА-Информ"встреча Трампа и Порошенко прошла в нью-йоркском Lotte New York Palace Hotel. Разговор лидеры стран начали с обсуждения укрепления украинской-американских отношений.


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