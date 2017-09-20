09:55 20.09.2017 | Политика | Новости
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Могерини раскритиковала речь Трампа

Вице-президент Европейской Комиссии - высокий представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини дала негативную оценку вчерашним словам Трампа.

Могерини раскритиковала речь Трампа

Об этом передает пресс-служба вице-президента.

Могерини недовольна агрессивными заявлениями Трампа по поводу готовности США уничтожить КНДР. Могерини напомнила, что Генассамблея и Совбез должны решать все вопросы только мирным путем, ведь это основной принцип работы этой структуры.

Трамп в своей речи высказал мнение, что в случае эскалации конфликта на полуострове США уничтожат Пхеньян до основания.

Также американский президент обозвал лидера КНДР Ким Чен Ына - "человеком-ракетой", что вызвало неоднозначную реакцию у лидеров мирового сообщества.

Хозяин Белого Дома лишний раз напомнил, что США не поставят ни себя, ни своих союзников под ядерный удар Северной Кореи.

Как сообщалось в "УРА-Информ", президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в своей речи на Генеральной Ассамблее ООН рассказал свое виденье геополитической обстановки мира.


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