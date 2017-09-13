Шульц пригласил Меркель на повторные теледебаты

По словам Шульца, многие вопросы, которые интересуют немецких граждан даже не были упомянуты, а потому мною было направлено письмо с приглашением на повторные прения госпоже Меркель.

Однако Меркель не спешит отвечать на запрос, так как она уже показала свою позицию, что никаких повторных дебатов не состоится.

Канцлер считает, что не стоит акцентировать внимание публики только на кандидатах от двух наибольших в Германии партий. Нужно дать шанс высказаться и мелким политическим объединениям в землях.

Дебаты в прямом эфире положительно сказались на рейтинге Ангелы Меркель. Канцлер набрала 54 процентов поддержки населения.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в Германии в воскресенье прошли телевизионные дебаты между ключевыми претендентами на пост канцлера страны.