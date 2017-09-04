Меркель победила Шульца на теледебатах выборов

Нынешний глава правительства Ангела Меркель победила своего соперника от социал-демократов Мартина Шульца. Как сообщает DW, результаты опроса Института социологических исследований по заказу телеканала ARD подтверждают, что действующий глава правительства и блока ХДС/ХСС Меркель набрала 55% голосов респондентов. Ее конкурент на выборах в бундестаг Шульца набрал 35%.

По мнению участников опроса, Меркель держалась увереннее своего соперника во время обсуждения целого ряда тем. Так, по данным телеканала, 44% опрошенных отдали предпочтение канцлеру ФРГ в вопросе миграционной политики и беженцев, в то время как Шульца поддержали 39% респондентов.

Высказывания Меркель по вопросам внешнеполитической повестки Берлина более убедительными сочли 61% проголосовавших, за Шульца отдали голоса 30% участников исследования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по результатам опроса, проведенного в начале августа, на выборах канцлера Германии за Ангелу Меркель проголосовали бы 52% избирателей, а ее соперника Мартина Шульца поддержали бы 30% респондентов.