10:39 01.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава Кабмина пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием

Привительство Украины намерено внедрить новую программу обеспечения начальной школы всем необходимым современным оборудованием.

Глава Кабмина пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием

Соответствующие заявление сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на одном из празников первого звонка.

По словам главы Кабмина, поддержка образования для власти чрезвычайно важна. При этом Гройсман подчеркнул, что еще в 2016 году Кабинет Министоров Украины повысил на 50% заработную плату учителям.

"Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителя. В следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей", - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 1 сентября, вступает в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с новой вехой пути в Евросоюз. 


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