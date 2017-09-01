Глава Кабмина пообещал обеспечить начальную школу современным оборудованием

Соответствующие заявление сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на одном из празников первого звонка.

По словам главы Кабмина, поддержка образования для власти чрезвычайно важна. При этом Гройсман подчеркнул, что еще в 2016 году Кабинет Министоров Украины повысил на 50% заработную плату учителям.

"Я хочу, чтобы мы вернули уважение к украинскому учителя. В следующем году будет очередное повышение заработной платы для учителей", - отметил Гройсман.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", 1 сентября, вступает в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поздравил украинцев с новой вехой пути в Евросоюз.