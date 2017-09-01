10:43 01.09.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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ЕС продолжит спонсирование реформ в Украине

Европейский союз совместно с США поддерживает продолжение программы финансирования реформ в Украине. Об этом передает сайт Европейской комиссии по вопросам соседства и расширения союза.
 

ЕС продолжит спонсирование реформ в Украине

Согласно словам комиссара Йоханесса Хана, украинское государство демонстрирует огромный прорыв в области реформирования, однако остаются еще нерешенные вопросы, такие как борьба с коррупцией.

Чиновник также отметил, что Украина постепенно приближается к подписанию соглашения об ассоциации с ЕС.

Хан уверен, что в последующие годы Украина станет ведущим торговым партнером с многими странами европейского блока.

Напомним, что для того, чтобы соглашение об ассоциации было принято Украина обязана провести кардинальные реформы в сфере законодательства, государственного управления, свободы слова и печати, прав человека, борьбе с коррупцией, энергетики и судопроизводства.

Как сообщалось в "УРА-Информ", сегодня вступает в силу в полном объеме Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом.


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