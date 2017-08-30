16:29 30.08.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Цена на газ должна быть снижена уже в сентябре

Украинский президент Петр Порошенко в ходе визита во Львовскую область заявил, что в данный момент Антимонопольный комитет Украины делает ценовой аудит всех поставщиков газа.

Цена на газ должна быть снижена уже в сентябре

Такие сведения сообщает пресс-служба главы государства.

Также лидерукраинской страны ожидает получить результаты этой проверки в течении двух-трех недель.

Президент также отметил, что по ценовому вопросу уже были проведенны необходимые консультации с правительством. По этому он уверен, что со второй половины сентября сжиженный газ подешевеет.

Также глава государства заявил, что если в ходе аудита будут найдены нарушения, то все ответственные за это должны понести наказание.

Как сообщало ранее УРА-Информ, правительство Украины категорично не поддерживает повышение цен на газ для населения. По словам премьер-министра Украины, Кабинет министров Украины начал интенсивно готовится к началу отопительного сезона.


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