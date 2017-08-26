15:22 26.08.2017 | Политика | Новости
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Гражданам Китая запретили открывать бизнес в КНДР

В Китайской народной республике власти запретили гражданам страны создавать и расширять cвой бизнес.

Гражданам Китая запретили открывать бизнес в КНДР

Об этом говорится в официальном уведомлении Министерства коммерции Китая.

По информации ведомства, гражданам и предприятиям запрещено создавать новые и расширять уже существующие совместные предприятия.с китайским и иностранным капиталом.

Отметим, что соответствующия мера принята в рамках санкций ООН против Северной Кореи, которые были утверждены в связи с ядерными испытаниями Пхеньяна. При этом документ вступает в силу с момента обнародования в КНР.

Согласно оценкам США, если страны-члены ООН введут санкции против Пхеньяна, он потеряет около млрд долларов из своей внешнеторговой выручки

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", если китайское расследование о незаконном использовании технологий и нарушении прав США на интеллектуальную собственность вызовет санкции США, Китай примет соответствующие меры.


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