Макрон заявил об угрозе выхода Франции из ЕС

Об этом он заявил в интервью BBC.

В свою очередь Макрон подчеркнул, что является "проевропейским" кандидатом, который верит в европейскую идею и ценности. Однако лидер отметил, что необходимо прислушиваться к людям, которые возмущены действующей политикой ЕС.

"Дальнейшая разбалансированность в работе ЕС недопустима. Поэтому я считаю, что мой мандат распространяется и на глубокое реформирование Евросоюза, нашего европейского проекта", - отметил Макрон.

При этом Макрон рассматривает свое возможное президентство как мандат на реформирование европейского проекта. Кстати, если структуры ЕС продолжат функционировать так же, как до сих пор, это было бы "предательством", добавил политик.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", центрист Эммануэль Макрон уверенно победил своего оппонента Марин Ле Пен в крупных городах Франции. Второй тур президентских выборов состоится седьмого мая.