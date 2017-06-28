17:45 28.06.2017 | Политика | Новости
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Обязанности президента ПАСЕ будет выполнять украинец

Сегодня после исключения президента ПАСЕ Педро Аграмунта из состава группы Европейской народной партии, обязанности президента Ассамблеи будет исполнять украинец Георгий Логвинский.

Обязанности президента ПАСЕ будет выполнять украинец

Он является вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом группы ЕНП.

Данную информацию Логвинский сообщил после голосования об исключении Аграмунта из состава группы ЕНП.

В сообщении говорится, что по регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП. 

Также Логвинский пояснил, что "такая процедура замещения предусмотрена Регламентом для случаев, когда Президент ПАСЕ "не доступен". Но попросил не путать это с избранием Президентом или исполняющим обязанности Президента ПАСЕ. Для этого есть отдельная процедура, которую вскоре запустят.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Президента ПАСЕ Аграмунта исключили из группы Европейской народной партии.


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