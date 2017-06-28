Обязанности президента ПАСЕ будет выполнять украинец

Он является вице-президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы и членом группы ЕНП.

Данную информацию Логвинский сообщил после голосования об исключении Аграмунта из состава группы ЕНП.

В сообщении говорится, что по регламенту обязанности президента Ассамблеи исполняет вице-президент, который относится к группе ЕНП.

Также Логвинский пояснил, что "такая процедура замещения предусмотрена Регламентом для случаев, когда Президент ПАСЕ "не доступен". Но попросил не путать это с избранием Президентом или исполняющим обязанности Президента ПАСЕ. Для этого есть отдельная процедура, которую вскоре запустят.

Ранее УРА-Информ сообщал, что Президента ПАСЕ Аграмунта исключили из группы Европейской народной партии.