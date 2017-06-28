Президента ПАСЕ Аграмунта исключили из группы Европейской народной партии

Об этом в Facebook сообщил вице-президент ПАСЕ Георгий Логвинский.

Как отмечается, за исключение проголосовало большинство присутствующих депутатов. Однако на внеочередном заседании было меньше депутатов, чем обычно.

"Очистка продолжается", - подчеркнул Логвинский.

При этом совсем недавно в ПАСЕ поддержали внесение изменений в регламент органа, которые сделают возможным объявление импичмента главе Ассамблеи Педро Аграмунту. В связи с этим ему выразили недоверие.

Также отметим, что конфликт вокруг Аграмунта разгорелся после сообщения о его визите в Сирии. Поскольку он признал, что сделал ошибку, когда полетел российским самолетом. Вместе с тем, он заявил, что добровольно в отставку не уйдет.

Кстати, во всей истории ПАСЕ еще не было случая, чтобы политическая группа исключала из своего состава действующего главу ассамблеи.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ПАСЕ одобрила процедуру импичмента Аграмунту. За введение процедуры в регламент проголосовали 154 депутата, против были только 30 депутатов.