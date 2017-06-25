Украинская делегация предоставила в США доказательства российского присутствия в Украине, - Порошенко

Это были не просто аргументы, а материалы, доказательства, фотографии и карты, документы, шевроны и много других вещей, которые четко доказывают российское присутствие на Донбассе. Об этом сегодня в воскресенье, 25 июня, в интервью украинским телеканалам заявил президент Петр Порошенко.

При этом глава украинского государства отметил, что его последний визит в США может считаться историческим, поскольку украинская сторона имела возможность обменяться мнениями и "вооружить аргументами" американских коллег накануне многосторонних встреч в формате "Большой двадцатки".

Атмосфера в Белом Доме была партнерской. Это было рукопожатие партнеров и я уверен в том, что общая атмосфера, которая начинается с рукопожатия, была очень дружеская, очень партнерская, надежная и я чувствовал себя очень комфортно, - рассказал президент.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, во время визита Порошенко в США администрация американского президента Дональда Трампа пообещала содействовать освобождению украинских пленных на Донбассе и заключенных в России.