Профильный комитет определится по снятию неприкосновенности с пяти депутатов до конца сессии, - Павел Пинзеник

Тайминг позволяет комитету уложиться до конца сессии. Об этом в четверг, 22 июня, в кулуарах парламента сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

По его словам, сроки рассмотрения представлений в сессионном зале парламента будет зависеть от решений согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий направил полученные от Генеральной прокуратуры представления на привлечение к уголовной ответственности пятерых нардепов в регламентный комитет парламента.

Речь идет о привлечении Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Борислава Розенблата и Максима Полякова.