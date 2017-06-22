11:32 22.06.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Профильный комитет определится по снятию неприкосновенности с пяти депутатов до конца сессии, - Павел Пинзеник

Решение о снятии неприкосновенности с пяти народных депутатов Комитет по вопросам регламента в организации работы Верховной Рады Украины примет до конца текущей сессии.

Профильный комитет определится по снятию неприкосновенности с пяти депутатов до конца сессии, - Павел Пинзеник

Тайминг позволяет комитету уложиться до конца сессии. Об этом в четверг, 22 июня, в кулуарах парламента сообщил журналистам первый заместитель председателя комитета Павел Пинзеник.

По его словам, сроки рассмотрения представлений в сессионном зале парламента будет зависеть от решений согласительного совета руководителей фракций и председателей комитетов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава парламента Андрей Парубий направил полученные от Генеральной прокуратуры представления на привлечение к уголовной ответственности пятерых нардепов в регламентный комитет парламента.

Речь идет о привлечении Евгения Дейдея, Олеся Довгого, Андрея Лозового, Борислава Розенблата и Максима Полякова.


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