В Украине с 21 июня отменен "закон Савченко"

Как сказано на сайте Верховной Рады, закон "О внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила сложения наказаний и начисление срока предварительного заключения" был принят Верховной Радой 18 мая. Таким образом, законом, предусмотрено, что предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день.

При этом предполагается, что в отдельных случаях суд может принять решение о смягчении наказания или вообще освобождении осужденного от его отбывания.

Вместе с тем сегодня, выступая с трибуны парламент, народный депутат Украины Антон Геращенко заявил, что преступники, которые были выпущены на волю "законом Савченко", убили 66 человек.

Это результат принятия этого закона. За него несем ответственность все мы. Более 1,5 тысяч грабежей убитыми, около сотни изнасилований и тому подобное, - отметил политик, добавив, что принятие этого закона парламентом является частью гибридной войны России против Украины.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 июня президент Украины Петр Порошенко одобрил отмену "закона Савченко".