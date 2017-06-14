Парубий заверил, что в Пентагоне обсуждается вопрос выделения Украине летального оружия

В Министерстве обороны Соединенных Штатов Америки на сегодняшний день идет обсуждение вопроса предоставления Украине летального оружия.
Он до сих пор остается открытым. Об этом по итогам посещения Пентагона во время своего официального визита в Соединенные Штаты Америки заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.
Как сообщает пресс-служба украинского парламента, председатель Верховной Рады во время своего визита поднимал как важный и актуальный этот вопрос, а также вопрос усиления санкций. При этом Парубий отметил, что вопрос летального оружия не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии.
И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым, - подчеркнул Парубий, заверив, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".
Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Вашингтоне планируется подписание Меморандума сотрудничества между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки.