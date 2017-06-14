Парубий заверил, что в Пентагоне обсуждается вопрос выделения Украине летального оружия

Он до сих пор остается открытым. Об этом по итогам посещения Пентагона во время своего официального визита в Соединенные Штаты Америки заявил спикер украинского парламента Андрей Парубий.

Как сообщает пресс-служба украинского парламента, председатель Верховной Рады во время своего визита поднимал как важный и актуальный этот вопрос, а также вопрос усиления санкций. При этом Парубий отметил, что вопрос летального оружия не снят с повестки дня, по этому вопросу идут дискуссии.

И если раньше было отрицательное решение, то сегодня вопрос остается открытым, - подчеркнул Парубий, заверив, что "нет отрицательного ответа, дискуссия открыта".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня в Вашингтоне планируется подписание Меморандума сотрудничества между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки.