Конгрессмен Эл Грин готовится к импичменту Дональда Трампа

Об этом пишет The Hill.

Как отмечается, увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР президентом США Дональдом Трампом стало помехой для осуществления правосудия.

По этому поводу Грин готовит обвинительный акт, которй станет официальным шагом для старта процедуры импичмента в Конгрессе.

Однако у данного заключения мало шансов, чтобы инициатива Эл Грина будет поддержана.

Тем не менее конгрессмен уверен, что соответствующие факты просты и не подвергаются сомнениям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", десять муниципалитетов американских городов призвали Конгресс начать процедуру импичмента президента Дональда Трампа из-за того, что он уволил главу ФБР Джеймса Коми.