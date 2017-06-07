09:29 07.06.2017 | Политика | Новости
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Конгрессмен Эл Грин готовится к импичменту Дональда Трампа

Конгрессмен-демократ из штата Техас Эл Грин планирует запустить официальную процедуру импичмента американскому лидеру Дональду Трампу.

 

Конгрессмен Эл Грин готовится к импичменту Дональда Трампа

Об этом пишет The Hill.

Как отмечается, увольнение Джеймса Коми с поста директора ФБР президентом США Дональдом Трампом стало помехой для осуществления правосудия.

По этому поводу Грин готовит обвинительный акт, которй станет официальным шагом для старта процедуры импичмента в Конгрессе.

Однако у данного заключения мало шансов, чтобы инициатива Эл Грина будет поддержана.

Тем не менее конгрессмен уверен, что соответствующие факты просты и не подвергаются сомнениям.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", десять муниципалитетов американских городов призвали Конгресс начать процедуру  импичмента президента Дональда Трампа из-за того, что он уволил главу ФБР Джеймса Коми.


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