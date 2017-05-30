08:54 30.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Ирина Геращенко считает, что санкции должны быть введены и против сайтов боевиков

Вторым этапом после блокирования российских социальных сетей должно стать блокирование всех сайтов боевиков на Донбассе.

Ирина Геращенко считает, что санкции должны быть введены и против сайтов боевиков

Все подобные сайты как таковые, которые нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины, должны быть заблокированы. Такое мнение высказала во вториник утром, 30 мая, на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.

Она также обратила внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что российские СМИ Russia Today и Sputnik являются органами пропаганды. Хочется отметить, что французским журналистам, общественным организациям, Генсеку СЕ Янгланду, Amnesty International и так далее не пришло в голову делать заявления о наступлении на свободу словам, потому что все эти Russia Today имеют к свободе слова очень сомнительное отношение, - подчеркнула Геращенко, добавив, что заявления президента Франции стало весомым аргументом для всех европейских чиновников и структур, которые только делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны России против всего цивилизованного мира.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Макрон назвал ведущие государственные СМИ Российской Федерации "органами лживой пропаганды".


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