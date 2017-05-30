Ирина Геращенко считает, что санкции должны быть введены и против сайтов боевиков

Вторым этапом после блокирования российских социальных сетей должно стать блокирование всех сайтов боевиков на Донбассе.
Все подобные сайты как таковые, которые нарушают украинское законодательство, сеют межнациональную вражду, выступают против территориальной целостности и суверенитета Украины, должны быть заблокированы. Такое мнение высказала во вториник утром, 30 мая, на своей странице в Facebook вице-спикер Верховной Рады и представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы Ирина Геращенко.
Она также обратила внимание на заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что российские СМИ Russia Today и Sputnik являются органами пропаганды. Хочется отметить, что французским журналистам, общественным организациям, Генсеку СЕ Янгланду, Amnesty International и так далее не пришло в голову делать заявления о наступлении на свободу словам, потому что все эти Russia Today имеют к свободе слова очень сомнительное отношение, - подчеркнула Геращенко, добавив, что заявления президента Франции стало весомым аргументом для всех европейских чиновников и структур, которые только делают вид, что не понимают причин и последствий гибридной войны и информационной составляющей этой войны России против всего цивилизованного мира.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Макрон назвал ведущие государственные СМИ Российской Федерации "органами лживой пропаганды".