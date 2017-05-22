14:49 22.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко посетит Одессу

Глава нашей страны Петр Порошенко собирается в скором времени посетить город Одесса.

Порошенко посетит Одессу

Таким образом – уже скоро – 26-го мая – Порошенко планирует прибыть в н.п. Одесса с визитом. Эти сведения передал сегодня М. Степанов – представитель ОГА Одесского региона. В программе визита главы страны значится участие в презентации Потемкинской лестницы, а также презентации местного Стамбульского парка.

Есть в населенном пункте также многие работы, требующие скорого завершения. Погода не дает возможности выполнить это скоро. Потому следует открыть по крайней мере объекты, знаковые для населенного пункта – рассказал сегодня вице-мэр города.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко планировал посетить Мальту.


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