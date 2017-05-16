Порошенко обещает сделать Украину членом Шенгена

Он мечтает, что бы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах. Об этом глава государства сообщил в понедельник вечером в эфире одного из украинских телеканалов во время включения с Мальты, где он находится с государственным визитом.

Глава государства также отметил, что сейчас каждый день около 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта. Наше движение в Евросоюз уже никто не остановит. Россия не смогла заблокировать вступление Украины в "безвизовый клуб", - уверен Порошенко, добавив, что Украина уже не оставила им ни одного шанса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в понедельник вечером прибыл в Республику Мальта. С сегодняшнего дня, 16 мая, начался его официальный визит. Тут Порошенко пробудет два дня.

Предполагается, что глава украинского государства подпишет там ряд двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.