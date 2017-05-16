08:16 16.05.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обещает сделать Украину членом Шенгена

Президент Украины Петр Порошенко намерен сделать все возможное для того, чтобы Украина стала членом Шенгенской зоны.

Порошенко обещает сделать Украину членом Шенгена

Он мечтает, что бы из Харькова в Лиссабон можно было проехать без остановок на границах. Об этом глава государства сообщил в понедельник вечером в эфире одного из украинских телеканалов во время включения с Мальты, где он находится с государственным визитом.

Глава государства также отметил, что сейчас каждый день около 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта. Наше движение в Евросоюз уже никто не остановит. Россия не смогла заблокировать вступление Украины в "безвизовый клуб", - уверен Порошенко, добавив, что Украина уже не оставила им ни одного шанса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Порошенко в понедельник вечером прибыл в Республику Мальта. С сегодняшнего дня, 16 мая, начался его официальный визит. Тут Порошенко пробудет два дня.

Предполагается, что глава украинского государства подпишет там ряд двусторонних документов, которые будут способствовать интенсификации сотрудничества между Украиной и Республикой Мальта в различных сферах.


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