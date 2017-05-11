После Brexit Евросоюз расширится на Балканы, - Могерини

ЕС пополнится в будущем новыми членами, он не будет ограничен только 27 странами. Такое мнение в четверг, 11 мая, в интервью La Stampa высказала верховный представитель Евросоюза по внешней политике Федерика Могерини.

Она также пояснила, что сейчас ведутся переговоры балканскими странами относительно вступления. Что же касается перспектив Сербии, Черногории и Косово Могерини отметила, что все зависит от отношений каждой из этих стран с ЕС, которые достигли значительного успеха, залечивая "раны войны" в течение 20 лет.

Напомним, из балканских стран официальными кандидатами на вступление в ЕС являются Албания, Македония, Сербия и Черногория. Босния подала заявку на членство в начале 2016 года.

Как сообщал УРА-Информ, британский премьер Тереза Мэй ожидает тяжелых переговоров с ЕС по Brexit.