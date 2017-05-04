Армия Ирака открыла новый фронт против ИГ в Мосуле

Вооруженные силы Ирака открыли новый фронт против боевиков запрещенной в России группировки "Исламского государства" в Мосуле.
Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на иракского военного командира.
По его словам, армия страны начала наступление на позиции боевиков с северо-запада. Так, девятая армейская бронетанковая дивизия и подразделения быстрого реагирования Министерства внутренних дел направились к городу.
Отметим, что иракские войска при поддержке международной коалиции по борьбе с ИГИЛ начали операцию по освобождению Мосула в октябре 2016 года.
На данный момент боевики держат оборону в северо-западной части Мосула, который включает в себя исторический центр Старого города и мечеть Аль-Нури.
Кстати, с этой мечети почти три года назад глава ИГИЛ Абу Бакр аль-Багдади объявил о наступлении боевиков в Ираке и Сирии.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее ИГИЛ атаковали вертолетную базу в Мосуле. В результате террористического акта были убиты трое иракских полицейских.